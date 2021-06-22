Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakıma kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 16:57 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:08

Son dakika: 'ın kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Son dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakıma kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı 'ın kardeşi 'tan son dakika haberi geldi. Selçuk Tektaş'ın Covid-19’a (koronavirüse) yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Özel bir hastanede tedavi olan Selçuk Tektaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alişan'ın eşi 'un sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını da dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını tehlikesi devam ediyor. Ünlü türkücü 'ın kardeşi da koronavirüse yakalandı. COVID - 19 belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı. Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan'ın eşi sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yoğun bakıma kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?
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