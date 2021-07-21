Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu!
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Son dakika haberleri... Ünlü sanatçı Alişan, Selçuk Tektaş’ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze merasininde gözyaşlarına boğuldu! Kornavirüse yakalanan ve entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süredir yopun bakımda tedavi görüyordu.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..."