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Giriş Tarihi: 6.8.2025 08:51 Son Güncelleme: 6.8.2025 11:43

6 Ağustos magazin gündemi alev aldı!

Her gün derlediğimiz magazin gelişmeleri bugün de bomba gibi...Orhan Gencebay'ın teknede 81. yaş günü kutlaması, Danimarka'daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerin tepkisi, Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbu gezisi ve daha neler neler...

6 Ağustos magazin gündemi alev aldı!
Magazin turumuz başlıyor...
11:03

İlhan İrem'in vasiyetnamesi iptal edildi! Yeğeni harekete geçti

28 Temmuz 2022'de aramızdan ayrılan ünlü sanatçı İlhan İrem'in vasiyetnamesi ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. İlhan İrem'in vasiyetnamesi iptal edildi.

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10:18

61 yaşına giren Zerrin Tekindor'a yönetmen oğlundan duygusal kutlama! "İyi ki doğdun anne"

Aşk-ı Memnu dizisindeki Matmazel rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 61 yaşına bastı. Oğlu Hira annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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09:46

14 yıllık dostuyla 3 gün önce evlenmişti...'Bebek mi geliyor' Sitare Akbaş gerçeği itiraf etti!

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Sitare Akbaş, 14 yıllık dostu Cengiz Orhunlu ile geçen hafta evlendi. Çiçeği burnunda çift Yenikapıda'ki Jennifer Lopez konserine katıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sitare Akbaş, gerçeği açıkladı.

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08:45

Oğlu meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıymış...Benzerliklerinden anlayacaksınız! Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek!

Türk sinemasının efsane oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da meğer ünlü bir oyuncuymuş. Hem de Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı.

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08:40

Orhan Gencebay'ın teknede 81. yaş günü kutlaması

Sanatçı Orhan Gencebay, doğum gününü son yıllarda olduğu gibi yine Bodrum'da kutladı.

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07:59

Hayvanseverleri ürperten teklif! Danimarka'daki hayvanat bahçesinin çağrısına Türk ünlülerden tepki

Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, ilginç bir çağrıda bulundu: "Evcil hayvanınızı bağışlayın, onları hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yedirelim!" Türk ünlülerden bazıları olayı vahşet olarak yorumlarken kimi de hayvanat bahçelerinin kapatılarak sergilenen hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini belirtti.

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06:58

Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son halini görenler inanamadı! Bakın şimdi ne yapıyor

Akademi Türkiye yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinde rol alan Pınar Aydın son haliyle merak edildi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Aydın kendine bambaşka bir yol çizdi. Giresun'a taşınan ünlü ismin son haline bakın...

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06:16

Arjantinli sunucular Susana Gimenez ve Alejandro Wiebe karış karış İstanbul’u gezdi! Hamam sefası yapıp Icardı ile buluştular

Dünyaca ünlü sunucular Susana Gimenez ve Marley adıyla bilinen Alejandro Wiebe, önceki gün İstanbul'a geldi. Camiye gidip Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ikili, Icardı ile de buluştu.

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6 Ağustos magazin gündemi alev aldı!
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