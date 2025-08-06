6 Ağustos magazin gündemi alev aldı!

28 Temmuz 2022'de aramızdan ayrılan ünlü sanatçı İlhan İrem'in vasiyetnamesi ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. İlhan İrem'in vasiyetnamesi iptal edildi.
Aşk-ı Memnu dizisindeki Matmazel rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor 61 yaşına bastı. Oğlu Hira annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Sitare Akbaş, 14 yıllık dostu Cengiz Orhunlu ile geçen hafta evlendi. Çiçeği burnunda çift Yenikapıda'ki Jennifer Lopez konserine katıldı. Hamile olduğu iddia edilen Sitare Akbaş, gerçeği açıkladı.
Türk sinemasının efsane oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da meğer ünlü bir oyuncuymuş. Hem de Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu çıktı.
Sanatçı Orhan Gencebay, doğum gününü son yıllarda olduğu gibi yine Bodrum'da kutladı.
Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, ilginç bir çağrıda bulundu: "Evcil hayvanınızı bağışlayın, onları hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yedirelim!" Türk ünlülerden bazıları olayı vahşet olarak yorumlarken kimi de hayvanat bahçelerinin kapatılarak sergilenen hayvanların doğal ortamlarına bırakılması gerektiğini belirtti.
Akademi Türkiye yarışması ile adını duyurduktan sonra Arka Sokaklar dizisinde rol alan Pınar Aydın son haliyle merak edildi. Arka Sokaklar'da canlandırdığı Pınar karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Aydın kendine bambaşka bir yol çizdi. Giresun'a taşınan ünlü ismin son haline bakın...
Dünyaca ünlü sunucular Susana Gimenez ve Marley adıyla bilinen Alejandro Wiebe, önceki gün İstanbul'a geldi. Camiye gidip Kapalıçarşı'yı ziyaret eden ikili, Icardı ile de buluştu.