Kuruluş Osman'ın 141. Bölümünde Mehmet Bey, Holofira'yı kaçıran Orhan Bey'in peşine düşerek onları takip etti. Orhan Bey ve Mehmet Bey'in çatışacağını bilen Fatma Hatun, yaşananları o sırada konuşan Alaeddin Bey'e ve Gonca Hatun'a anlattı.

Orhan ve Mehmet'in çatışmasına dâhil olan Alaeddin ve Gonca, ikilinin arasındaki gerginliği yatıştırmak isteseler de başaramadılar ve tam bu sırada Karacelasun'un öncülüğündeki Moğol nökerlerinin saldırısına uğradılar.

Beylere Moğol baskını!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 141. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.