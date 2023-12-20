Beylere Moğol baskını!

‘Kuruluş Osman’ın 141. Bölümünde Mehmet Bey'in Holofira'yı kurtarmak adına giriştiği tehlikeli yolculuk, beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı. Moğol nökerleri, aniden ortaya çıkarak Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Mehmet Bey'e karşı bir acımasız saldırı başlattı.