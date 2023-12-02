Polat çiftine uyuşturucu imal etme soruşturması: Bu suçlama hepsinden ağır

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan-Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Avukat Feyza Altun'u arayan Kapalıçarşı esnafı A.K., Polatların medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırdıklarını söyledi.Altun, A.K. ile konuşması üzerine, elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan soruşturma başlattı. Bu soruşturma, diğer kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.