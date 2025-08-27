Bu trajedi değil savaş suçu

İngiliz rock grubu Enter Shikari'nin solisti Rou Reynolds, sahneye çıktığı Reading 2025 Festivali'nde Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi. İsrail'in yıllardır sistematik şekilde Filistinlilere zulüm yaptığını söyleyen sanatçı, "Gazze'de yaşananlar bir trajedi değil, savaş suçudur.

Dünya İsrail'i desteklemeyi ve silahlandırmayı hemen bırakmalı. Eğer yaşanan soykırımı telefonlarınızdan izliyorsanız ve her gün kalbiniz kırılıyorsa hâlâ içinizde insanlık kaldığını bilmeli ve bundan güç almalısınız" dedi.