2 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Hande Erçel ile Barış Arduç, Güzide Duran, Sitare Akbaş...

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 5'ncisi düzenlenen Sunny Hill Festivali'nin ilk gecesinde, Türk pop müziği sanatçısı Edis ve Kosova asıllı şarkıcı Dua Lipa sahne aldı. Sahne almadan önce bir araya gelen Edis ve Lipa'nın samimi sohbetinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.
Oyunculuğuyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında yollarını anlaşmalı olarak ayırdığı eski eşi Duygu Kumarki ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift geleneklere uydu, kına gecesi yaptı.
'Sinderella Kül Kedisi', 'İbo ile Güllüşah', 'Kapıcılar Kralı', 'Tosun Paşa' gibi kült filmlerde rol alan unutulmaz oyuncu Hikmet Gül'ün kızı da çok ünlüymüş. Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...
2009 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Gazanfer Özcan Özcan'ın kendisi gibi oyuncu olan torunu baba oldu.
Yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'la Bodrum tatilinden dönen Güzide Duran, hâlâ resmi eşi olan Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma'ya gitti. Bu görüşme sırasında Aksoy ile Duran arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce ünlü işadamı mahkemeye başvurdu ve mankene 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.