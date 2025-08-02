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Giriş Tarihi: 2.8.2025 11:11 Son Güncelleme: 2.8.2025 13:11

2 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Hande Erçel ile Barış Arduç, Güzide Duran, Sitare Akbaş...

Magazin gündemi bugün de bomba gelişmelerle dolu. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı sezonun en çok beklenen projesi “Aşk ve Gözyaşı”nın okuma provaları gerçekleşirken, İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki ile ikinci kez nikah masasına oturması, Kamuran Akkor'un torunuyla nişanlanan Sitare Akbaş'ın kına gecesi, Güzide Duran ve Adnan Aksoy cephesindeki yeni gelişmeler ve daha neler neler...

2 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Hande Erçel ile Barış Arduç, Güzide Duran, Sitare Akbaş...
Magazin turumuz başlıyor...
11:32

Dua Lipa'dan Edis'e iltifat Samimi halleri sosyal medyayı salladı

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 5'ncisi düzenlenen Sunny Hill Festivali'nin ilk gecesinde, Türk pop müziği sanatçısı Edis ve Kosova asıllı şarkıcı Dua Lipa sahne aldı. Sahne almadan önce bir araya gelen Edis ve Lipa'nın samimi sohbetinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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10:46

Sezonun en çok beklenen projesi atv'de başlıyor! Barış Arduç ve Hande Erçel “Aşk ve Gözyaşı” için bir araya geldi!

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.

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09:51

Eski eşiyle yeniden! İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez nikah masasına oturdu!

Oyunculuğuyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında yollarını anlaşmalı olarak ayırdığı eski eşi Duygu Kumarki ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

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09:04

Kamuran Akkor'un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift geleneklere uydu, kına gecesi yaptı.

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07:06

Yeşilçam'ın fettan yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...

'Sinderella Kül Kedisi', 'İbo ile Güllüşah', 'Kapıcılar Kralı', 'Tosun Paşa' gibi kült filmlerde rol alan unutulmaz oyuncu Hikmet Gül'ün kızı da çok ünlüymüş. Meğer anne-kız 'Sindrella Külkedisi' filminde birlikte oynamış...

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06:46

Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan'ın torunu baba oldu! "Çok ayrı bir mutlulukmuş"

2009 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Gazanfer Özcan Özcan'ın kendisi gibi oyuncu olan torunu baba oldu.

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06:31

Roma'daki kavgaya uzaklaştırma! Güzide Duran ile Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor!

Yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'la Bodrum tatilinden dönen Güzide Duran, hâlâ resmi eşi olan Adnan Aksoy ve çocuklarının yanına Roma'ya gitti. Bu görüşme sırasında Aksoy ile Duran arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce ünlü işadamı mahkemeye başvurdu ve mankene 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

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2 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Hande Erçel ile Barış Arduç, Güzide Duran, Sitare Akbaş...
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