2 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Hande Erçel ile Barış Arduç, Güzide Duran, Sitare Akbaş...

Dua Lipa'dan Edis'e iltifat Samimi halleri sosyal medyayı salladı

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu yıl 5'ncisi düzenlenen Sunny Hill Festivali'nin ilk gecesinde, Türk pop müziği sanatçısı Edis ve Kosova asıllı şarkıcı Dua Lipa sahne aldı. Sahne almadan önce bir araya gelen Edis ve Lipa'nın samimi sohbetinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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