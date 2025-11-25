Dubai’de binler imparator ile coştu

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Dubai'de konser verdi. Avrupa ve Arap ülkelerinden binlerce Türk ve Arap hayranının akın ettiği konser, günler öncesinden tükenen biletleriyle daha başlamadan büyük ses getirdi. Dünya yıldızlarının konserler verdiği dev sahnede Tatlıses, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sahneye alkışlar ve "İmparator" tezahüratları eşliğinde çıkan Tatlıses konserine; 'Yalnızım Dostlarım' şarkısı ile başladı. İmparatorun sahneye çıkmasıyla binlerce seveni o anları saniye saniye cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Ardından 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Yağmur', 'Haydi Söyle', 'Dom Dom Kurşunu' gibi hafızalara kazınmış eserlerini seslendiren sanatçı, izleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Tatlıses, Dubai'de gördüğü yoğun sevgi gösterisi karşısında oldukça duygulandı. Binlerce seveninin yanı sıra konseri izleyenler arasında; Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Kuzey Makedonya'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Abdulkadar Memedi de vardı.