Emsal kararlar dosyaya girdi

Rekabet Kurulu'nun tekelleşmeyi engellemek amacıyla yaptığı araştırmalar sonucunda 21menajerlik şirketi ve kast ajansına inceleme başlatılmıştı. Menajer Ayşe Barım'ın firmasının başını çektiği bu şirketler hakkında hazırlanan raporda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Hazırlanan raporda geçmiş yıllarda tekelleşmeye çalışan kargo firmaları ve Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin (SES-BİR) gerçekleştirdiği benzer eylemlere karşı verilen kararlar emsal olarak örnek gösterildi.Sektörde tekelleşmek için 'Dizi Çalışma Grubu' adı altında Whatsapp'da örgütlenen ajanslar, fahiş komisyon oranlarına direnen yapımcılara gözdağı verdiği tespit edilmişti.Hazırlanan raporda, daha önce Rekabet Kurulu tarafından farklı sektörlerde yapılan bu tarz eylemlerle ilgili daha önce verdiği kararlara yer verildi. Rekabet Kurulu'nun ön araştırma raporunda, daha önce kurulun 3 Eylül 2010 tarihinde kargo firmalarının eş zamanlı ve anlaşmalı olarak fiyatlarını fahiş tutarlara yükselttiğine yönelik yapılan incelemeye de değinildi.Raporda, kargo firmalarının çeşitli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, bu toplantılarda rekabete ilişkin hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı. Bu eylemlerin rekabeti bozucu uygulamalar olduğu ve ilgili kanun maddesini ihlal ettiği vurgulandı.Rekabet Kurulu'na göre menajerlerin uygulama kararı aldığı boykot tarzı davranışlar, rekabet hukukuna göre 'dışlayıcı' eylem olarak nitelendiriliyor.Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği'nin (SES-BİR) 2006 yılında birliğe üye olmayan seslendirme sanatçılarına yönelik aldığı karar da Rekabet Kurulu'nun radarına girmişti. Raporda bu karara da yer verildi. Karara göre SES-BİR, birliğe üye olmayan kişilerle, aynı stüdyoya girilmeyeceği, aynı film ve dizilerde konuşulmayacağını ilan etti. Ayrıca seslendirme stüdyolarına gönderilen yazılar ile ücret ve çalışma koşullarına uyacağını beyan etmeyen stüdyolarla çalışmayacağını duyurdu.Bu duyurulardan sonra, boykot ya da grev eylemine katılmak istemeyen sanatçıların işleri elinden alındı. Yapılan incelemeler sonucu bu uygulamaların rekabetin engellenmesine yönelik kanunun ihlal edildiği tespit edildi ve idari para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.