Oyuncu Buse Arslan:: Eve girdiğimde çamaşır suyu kokusu almak isterim

atv Dijital'in iddialı projesi Extra TV yepyeni programları izleyenlerle buluşturuyor. Birçok dilde yayın yapacak olan Extra TV'de Merve Yurtyapan'ın sunduğu Bi' Maniniz Yoksa her hafta farklı bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu ünlü oyuncu Buse Arslan oldu. Arslan'ın Anadoluhisarı'ndaki deniz manzaralı evi; terası, duvardaki eşsiz tabloları ve iddialı kütüphanesiyle dikkat çekti.Son olarak 'Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Arslan programda oyunculuk macerasını, tutkularını ve takıntılarını anlattı.Ünlü oyuncu, "Ev işleriyle çok ilgiliyim. Özellikle temizlik yapmayı çok seviyorum. Çamaşır suyu kokusunu alacağım. Misafirim geldiğimde deterjan kokusunu alacak. Biraz ilerledikçe yemek kokusunu hissedecek. Üst kata çıktıklarında mum ışığında oturacaklar. Her ayrıntıyı düşünürüm. Misafirim gelmeden baştan aşağı temizlerim evi. Bir de gittiklerin de."Rol aldığı Kuruluş Osman dizisiyle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arslan, "Sosyal medyada beni en çok takip eden ülkelere baktığınızda ilk sırada Pakistan geliyor" diye konuştu.