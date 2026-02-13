‘Kuruluş Orhan’da savaş kapıda

atv
ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kuruluş Orhan
', yayınlanan yeni bölümüyle hem ruhları titreten hem meydanları sarsan sahnelere imza attı. Zikir halkasında hançerle başlayan gerilim, Gemlik Kalesi'nde savaş hazırlığına kadar uzandı. Dizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 14'üncü bölümde; Flavius'un hançerini Sultan Orhan'a dayamasıyla meydanda nefesler tutuldu. Alplerin ileri atılmasına engel olan Sultan Orhan, yüzünü düşmanına çevirerek sükûnetini bozmadı. Bursa'da karışıklık çıktığını öğrenen Sultan Orhan, şehre adeta yıldırım gibi döndü. Sorumluyu tespit eden Orhan Gazi'nin verdiği ölüm hükmü, devlet otoritesinin tartışılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Savaş meydanında karşı karşıya gelen Orhan Gazi ve Prenses Asporça arasında restleşme zirve yaptı. Şahinşah Bey'in, Orhan'a vadettiği saatte ortaya çıkmaması ihanet şüphesini güçlendirdi. Cerkutay'ın destek verdiği planla Gemlik Kalesi zaptedildi. Orhan Gazi stratejik üstünlüğü ele geçirdi.