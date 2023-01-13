Oylum evlenme teklifini kabul etti!

ATV'nin
güçlü kadrosu
ve sürükleyici
hikayesiyle
dikkat çeken
dizisi Aldatmak
önceki akşam
ekrana gelen 16.
bölümüyle yine
çok beğenildi.
Öykü'nün zehirlenmesiyle
herkes
apar topar
hastaneye gitti.
Yeşim ise kızına
bir türlü ulaşamayınca
hemen İstanbul'a
döndü. Evde kızını
bulamayan Yeşim soluğu
karakolda aldı. Kamera
görüntülerinde Ümit'in
Öykü'yü aldığını gören
Yeşim, polislerle Güzide'nin
evinin yolunu
tuttu. Yeşim şikayetiyle
Ümit geceyi karakolda
geçirmek zorunda kaldı.
Diğer yandan
Öykü konusunda
Behram'ın
Oylum'a yardım
etmesi Tolga'nın
hoşuna gitmedi.
Burcu cinayetinin
perde arkasındaki
delillerine
ulaşan
Oltan görüntüleri
Tolga'ya verdi.
Oylum'u kaybetmek
istemeyen
Tolga ise
Oltan'dan aldığı
tavsiye ile Oylum'a büyük
sürpriz yaptı. Tolga'nın
evlenme teklifi karşısında
çok mutlu olan Oylum
teklifi kabul etti.