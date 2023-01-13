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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Oylum evlenme teklifini kabul etti!

Oylum evlenme teklifini kabul etti!
ATV'nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak önceki akşam ekrana gelen 16. bölümüyle yine çok beğenildi. Öykü'nün zehirlenmesiyle herkes apar topar hastaneye gitti. Yeşim ise kızına bir türlü ulaşamayınca hemen İstanbul'a döndü. Evde kızını bulamayan Yeşim soluğu karakolda aldı. Kamera görüntülerinde Ümit'in Öykü'yü aldığını gören Yeşim, polislerle Güzide'nin evinin yolunu tuttu. Yeşim şikayetiyle Ümit geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Diğer yandan Öykü konusunda Behram'ın Oylum'a yardım etmesi Tolga'nın hoşuna gitmedi. Burcu cinayetinin perde arkasındaki delillerine ulaşan Oltan görüntüleri Tolga'ya verdi. Oylum'u kaybetmek istemeyen Tolga ise Oltan'dan aldığı tavsiye ile Oylum'a büyük sürpriz yaptı. Tolga'nın evlenme teklifi karşısında çok mutlu olan Oylum teklifi kabul etti.
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Oylum evlenme teklifini kabul etti!
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