Oylum evlenme teklifini kabul etti!

ATV'ningüçlü kadrosuve sürükleyicihikayesiyledikkat çekendizisi Aldatmakönceki akşamekrana gelen 16.bölümüyle yineçok beğenildi.Öykü'nün zehirlenmesiyleherkesapar toparhastaneye gitti.Yeşim ise kızınabir türlü ulaşamayıncahemen İstanbul'adöndü. Evde kızınıbulamayan Yeşim soluğukarakolda aldı. Kameragörüntülerinde Ümit'inÖykü'yü aldığını görenYeşim, polislerle Güzide'ninevinin yolunututtu. Yeşim şikayetiyleÜmit geceyi karakoldageçirmek zorunda kaldı.Diğer yandanÖykü konusundaBehram'ınOylum'a yardımetmesi Tolga'nınhoşuna gitmedi.Burcu cinayetininperde arkasındakidelillerineulaşanOltan görüntüleriTolga'ya verdi.Oylum'u kaybetmekistemeyenTolga iseOltan'dan aldığıtavsiye ile Oylum'a büyüksürpriz yaptı. Tolga'nınevlenme teklifi karşısındaçok mutlu olan Oylumteklifi kabul etti.