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Giriş Tarihi: 24.9.2024

Şekersiz kahveler Şenkal’dan

Şekersiz kahveler Şenkal’dan
Türk Böbrek Vakfı'nın şeker tüketiminin azaltılması ve şekere bağlı hastalıkların önlenmesi için yaptığı etkinlik, emekliler evinde gerçekleştirildi. "Pardon! Şekeriniz Var mı?" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, vakıf gönüllüsü oyuncu Eylem Şenkal, servis önlüğünü takarak emeklilere sabah kahvesi ikram etti. Sabah kahvelerini içmek üzere kafeye gelen emekliler, servisi Eylem Şenkal'ın yaptığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu arada Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de emeklilere, şekeri azaltmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
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Şekersiz kahveler Şenkal’dan
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