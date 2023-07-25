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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Zara, Kosova’da ilk kez sahneye çıktı

Zara, Kosova’da ilk kez sahneye çıktı
Sanatçı Zara, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın tarihi şehirlerinden Prizren'de ilk kez konser verdi. Hayranlarının akın ettiği konserde ünlü sanatçı, sevilen şarkı ve türkülerle müzik ziyafeti verdi. Zara, dinleyicilere sürpriz yaparak, Prizren türküleri 'Şu Prizren'ın Eğri Büğrü Yolları' ile 'Kovk Celin Hanım'ı da okudu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara'yı dinlemeye gelenler arasında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.
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Zara, Kosova’da ilk kez sahneye çıktı
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