|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Bahçesaray
Açılan Sandık Oranı %0
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Başkale
Açılan Sandık Oranı %0
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Çaldıran
Açılan Sandık Oranı %0
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Çatak
Açılan Sandık Oranı %0
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Edremit
Açılan Sandık Oranı %0
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Erciş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gevaş
Açılan Sandık Oranı %0
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Gürpınar
Açılan Sandık Oranı %0
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İpekyolu
Açılan Sandık Oranı %0
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Muradiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Özalp
Açılan Sandık Oranı %0
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Saray
Açılan Sandık Oranı %0
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Tuşba
Açılan Sandık Oranı %0
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