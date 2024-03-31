|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Başiskele
Açılan Sandık Oranı %0
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Çayırova
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Darıca
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Derince
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Dilovası
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Gebze
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Gölcük
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İzmit
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Kandıra
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Karamürsel
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Kartepe
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Körfez
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