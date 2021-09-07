Milli gurur yaşattılar, çiçeklerle karşılandılar

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda adını tarihe yazarak Şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı Sporcuları Sevda Altunoluk ve Sevtap Altunoluk Kardeşler memleketleri Tokat'ta gururla karşılandı. Tokat Çevre Yolundan şehre giriş yapan ve konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen Milli Takım sporcuları Altunoluk Kardeşleri burada Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar başta olmak üzere sporcular antrenörler, vatandaşlar karşıladı. Anne ve babası ve akrabaları da Milli Sporcu kardeşleri yalnız bırakmadı.

PROTOKOL, MİLLİ SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Vali Ozan Balcı, sporcuları tebrik ederek Spor Tokat kapsamında spora desteklerinin tam olduğunu belirterek çiçek takdim etti. Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da "Ben de sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hem Tokatımızın hem ülkemizin gururu oldunuz. Gençlerimize iyi örnekler teşkil ettiniz. Annenizi babanızı da sizin şahsınızda tebrik ediyorum sizin gibi güzel evlatları ülkemize kazandırdıkları için" diyerek sporculara çiçek takdim etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Sevde, Sevtap kardeşleri ben de çok tebrik ediyorum. Bizleri gururlandırdılar. Ülkemizsin bayrağını göndere çektirdiler, İstiklal Marşımızı Tokyo'da okuttular. Onun için kendilerini tebrik ediyorum. En son final maçında Amerika'yı 9-2 yendik. Tüm golleri Sevda attı zaten gol kralı oldu maşallah. Darısı Sevtap'a. İnşallah o da senin izinden devam edecek. Allah nice başarılar nasip etis" diyerek Milli Sporcu Sevda'ya altın taktı.

İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum da sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek "Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren ailelerinizi de teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah başarılarınız daim olur" diyerek Milli Sporcu Sevtap'a altın taktı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.

GOL KRALİÇESİ SEVDA: SÖZÜMÜ TUTTUM MUTLUYUM



Golbol Kadın Milli Takım oyuncusu Sevda Altunoluk duygularını şu sözlerle ifade etti: "Birçok kişiye paralimpik olimpiyatlarından şampiyon olacağıma dair söz vermiştim. Bu sözümü yerine getirmek için de çok çalıştım. Çok zorlu bir süreç geçirdik, çok zorlu antremanlar yaptık. Ve hiç müsabaka görmeden sıfırdan bir takımla Tokyo'ya gittik. Bu noktada il müdürlüğümüz bana çok büyük destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. 2016 yılında takım olarak ülkemize yaşattığımız gururu tekrardan yaşatmak ve zirveyi korumak istedik. Bunu da başardık. Ülkemize de gururla döndük. Şuan bizden mutlusu olamaz. Özellikle bu gururu kardeşimle paylaştığım için daha da mutluyum."

SEVTAP ALTUNOLUK: BU MUTLULUK ANLATILMAZ YAŞANIR



Ablası gibi Milli Takımda olan Sevtap Altunoluk da "Bütün Türkiye'nin benim doğum günümü kutlayacağı bir doğum gününü hiç düşünmemiştim, beklemiyordum. Ama çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ederim. Olimpiyat şampiyonu olmak anlatılamayacak, ancak yaşandığında anlaşılacak bir duygu. Biz ablamla 2017 yılında birbirimize söz vermiştik. Ne olursa olsun birbirimizi bırakmayacağız ve şampiyon olarak yurda döneceğiz diye. Son düdük çaldığında mutluluk gözyaşları ile birbirimize sarıldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

ONLAR TOKAT'IN HAKLI GURURU

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı "Tokyo Olimpiyatlarında Paralimpik oyunlarda şampiyon olan Sevda ve Sevtap kızlarımızın başarılarını kutlamak ve paylaşmak için Tokat olarak bir araya geldik. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Onları destekleyen Tokatlı hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'mizin, Tokat'ımızın, Tokatlı hemşehrilerimizin haklı gururu oldular. Kızlarımıza model oldular. Kendilerini can-ı gönülden, yürekten kutluyorum" dedi. Spor Tokat projesinin öneminden bahseden Vali Balcı, "Spor Tokat Projesi Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Fair Play dalında Şeref Madalyası ile ödüllendirilen bir proje oldu. Bu yeter mi yetmez. Daha çok çalışacağız. İnşallah spor alt yapısının oluşması için daha tohumlar saçıyoruz. Şuanda Tokat'ta 11 tane yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor. Gençlik Merkezleri, spor alanları, kapalı spor salonlarıyla beraber yaklaşık 200 milyon liralık bir spor yatırımı yapıyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde bitecek. Tokatlı gençlerimizin, spor severlerimizin hizmetinde olacak. Bunun gerçekleştirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu çok katkı sağladı. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.