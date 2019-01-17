Zeljko Obradovic: Aynı seviyede oynamaya devam etmeliyiz

Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde alınan 82-64'lük Herbalife Gran Canaria galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın gösterdiği perrformanstan dolayı memnun olduğunu belirten Zeljko Obradovic, "İlk yarıda avantajı ele geçirdik. İkinci yarıda da iyiydik. Üçüncü çeyrekte sorunlar yaşadık ama daha sonra toparladık. Gran Canaria'nın nasıl bir takım olduğunun bilinciyle geldik. Onlara o şekilde hazırlandık. Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnunum. Aynı seviyede oynamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Salonda olan taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Sırp çalıştırıcı, "Burada bile bizi destekleyen taraftarlarımızın olması çok güzel. Nereye gidersek gidelim her zaman varlar ve yanımızdalar." ifadelerini kullandı.