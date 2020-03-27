Ergin Ataman'dan çarpıcı Euroleague yorumu! "Liglerin tescil..."

Anadolu Efes'in deneyimli koçu Ergin Ataman, dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüsü, ertelenen lig maçlarının geleceği ve liglerin bu haliyle tescil edilmesi durumuna yönelik beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Bu şekilde şampiyon olmanın sporun ruhuyla örtüşmediğini dile getiren Ergin Ataman, "Türkiye Basketol Ligi ve EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi. Böyle şampiyon olmak istemem" dedi.

"FİNAL HEYECANI OLMADAN NE ANLAMI VAR?"

Tecrübeli koç, "Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi. Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

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