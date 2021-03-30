Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Patrick Anderson Galatasaray'da
Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:55

'da

AA
Patrick Anderson Galatasaray'da

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu 'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, 42 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kanada'nın Edmonton kentinde doğan ve 1990 yılında basketbola başlayan Anderson, Kanada Genç Milli Takımı'yla 1997 ile 2001 yıllarında dünya şampiyonluğu kazandı.

2000 Sidney Paralimpik Oyunları'nda milli takımla altın madalya sevinci yaşayan Anderson, 2004 Atina Paralimpik Oyunları'nda da aynı başarıyı yakalayan takımın parçası oldu. Anderson, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda ise gümüş madalya elde eden takımda yer aldı.

Pekin Paralimpik Oyunları'nın ardından emeklilik kararı alan Anderson, müzisyen olma hayalini gerçekleştirmek üzere ABD'nin New York şehrine taşındı. 2011 yılında basketbola geri dönen oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda yine Kanada formasıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladı: İşte il il yeni tedbirler ve risk (renk) haritası
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...
SON DAKİKA HABER | İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması...
Oyuncu Yalçın Dümer'in eski eşi Esra Balamir konuşulunca Demet Akalın sert çıkıştı: Eve geldi kovdum...
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Milli takımdan 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu kadroya alındı! Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı
Son dakika: Beşiktaş'ın Aboubakar için gizli planı ortaya çıktı!
İspanyol basını A Milli Takımımızı konuşuyor! Çarpıcı Şenol Güneş ve Burak Yılmaz sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrick Anderson Galatasaray'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA