Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Nikola Jokic en az 1 ay yok!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:13

NBA'de Nikola Jokic en az 1 ay yok!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, diz sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta maç oynayamayacak.

AA
NBA’de Nikola Jokic en az 1 ay yok!
  • ABONE OL

NBA'de Denver Nuggets'ın pazartesi günü Miami Heat ile deplasmanda oynadığı maçın devre arasından hemen önce sol dizinden sakatlanarak sahayı topallayarak terk eden Nikola Jokic'in en az bir ay parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Takımın açıklamasına göre ise sol dizinde aşırı gerilme yaşayan Nikola Jokic, en az 4 hafta oynayamayacak.

Bir ay sahalardan uzak kalması halinde yaklaşık 16 maçta görev yapamayacak Sırp oyuncu, şubat ayındaki NBA All-Star organizasyonundan önce parkelere dönebilir.

Bu sezon maç başına 29,9 sayı, 12,4 ribaunt ve 11,1 asist ile oynayan Jokic, üst üste ikinci sezonda "triple-double" ortalamasıyla mücadele ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Nikola Jokic en az 1 ay yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz