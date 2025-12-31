TBF Başkanı Türkoğlu’ndan yeni yıl mesajı!

Türkoğlu, federasyonun internet sitesindeki mesajında 2025'in Türk basketbolu adına sahada verilen emeğin ve uzun vadeli çalışmaların sonuçlarının adım adım görülmeye başlandığı bir yıl olduğunu belirterek "Milli takımlar düzeyinde elde ettiğimiz başarılar, bu yolculuğun en somut göstergeleriydi. A Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası boyunca ortaya koyduğu mücadele ve rekabet seviyesiyle Türk basketbolunun yeniden zirveye oynadığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvayı ikincilikle tamamlayan takımımız, Türk basketbolunun geldiği noktayı ortaya koyan güçlü bir tablo çizdi. A Kadın Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazandı. Gösterilen istikrar ve mücadele, kadın basketbolumuz adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını bir kez daha ortaya koydu. Ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2025-26 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kapılarını açan Basketbol Lisesi'nin Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin vizyonunu eğitim alanında tamamlayan en önemli adımlardan biri olarak genç sporculara hem akademik hem sportif açıdan yeni bir yol sunduğunu vurgulayan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Basketbol Süper Ligi (BSL) ve Türkiye Basketbol Ligi (TBL) bu yıl Türkiye Sigorta, Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ise Halkbank isim sponsorluğunda marka değerlerini artırmaya devam etti. Türk basketboluna güvenen ve destek veren tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarımız da geçtiğimiz yılda Avrupa kupalarında önemli başarılar elde ettiler. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Çimsa ÇBK Mersin Kadınlar EuroLeague'i ikinci, Fenerbahçe Opet ise üçüncü sırada tamamladı. Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek organizasyonu ikincilikle tamamlarken; Bahçeşehir Koleji BKT EuroCup'ta yarı finale kaldı. Kulüplerimizin Avrupa'daki başarılarının gelecek yılda da artarak sürmesini diliyoruz."

Dijital anlamda da yenilenmeye devam edildiğini aktaran Türkoğlu, "Yeni web sitemiz ve mobil uygulamamız, 1 Ocak 2026 itibarıyla yenilenen yüzü ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yapısıyla basketbolseverlerle buluşacak. Bu yıl da basketbolseverler, TV ekranlarından basketbol heyecanına ortak oldular. Milli Takımlarımız TRT ekranlarından; liglerimiz ise yayıncı kuruluşlarımız beIN SPORTS ve HT Spor üzerinden geniş kitlelerle buluşturuldu. TV yayın programında yer almayan müsabakaları ise anlatımlı olarak TBF YouTube kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor; basketbolu daha geniş kitlelere ulaştırmak adına dijital mecralardaki varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapılarda önemli adımlar atıldığını belirten Türkoğlu, "Basketbol Gençler Ligi'nin beş pencere ve dörtlü finalden oluşan yeni formatı, rekabeti artıran ve genç sporcuların gelişimini daha yakından takip etmemizi sağlayan bir yapıyla hayata geçirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, aynı anda beş karşılaşmaya ev sahipliği yapabilen altyapısıyla, hem organizasyonel kapasite hem de altyapı basketbolu açısından önemli bir merkez haline geldi. Bu yapı, gençlerimizin daha fazla maç yapabildiği, daha fazla göz önünde olduğu ve gelişim süreçlerinin daha sağlıklı ilerlediği bir ortam sundu." dedi.

Türkoğlu, hedeflerinin Türk basketbolunu yalnızca bugünün başarılarıyla değil geleceğe bırakacağı mirasla daha güçlü noktaya götürmek olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilir başarıyı esas alan, altyapıyı güçlendiren, uluslararası rekabette söz sahibi olan bir Türk basketbolu inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türk basketbolunun yeni merkezi olarak hayata geçirdiğimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ne Turkcell'in isim sponsorluğu ile birlikte ikinci faza geçtiğimiz bir yıl oldu. Altyapıdan milli takımlara, eğitimden organizasyonel kapasiteye uzanan bu vizyon, Türk basketbolunun uzun yıllar boyunca üzerinde yükseleceği sağlam bir zemini temsil ediyor. Tüm bu gelişmeler, sporcularımızın, antrenörlerimizin, kulüplerimizin, sponsorlarımızın ve federasyon çatısı altında büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimizin ortak emeğinin ürünüdür. Türk basketboluna güvenen, katkı sunan ve bu yolculuğa inanan herkese teşekkür ediyorum. 2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve umut getirmesini diliyorum. Türk basketbolunun daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımla, tüm basketbol ailemizin ve sevgili basketbolseverlerin yeni yılını kutlar; basketbol dolu, sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ederim."