Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol’u farklı geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Opet ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol engelini 118-76'lık skorla geçti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'da 31 sayı üreten Carlie Collier maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Opet'te 22 sayı üreten Iliana Rupert, galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet galibiyet sayısını 18'e yükseltti ve namağlup serisini sürdürdü. Melikgazi Kayseri Basketbol ise 14'üncü kez mağlup oldu.