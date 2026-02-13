NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, NBA Avrupa Projesi’ni değerlendirdi

ABD'nin Los Angeles şehrinde NBA All-Star maçını takip eden Avrupalı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatum, Avrupa takımlarının NBA'e entegresyon süreci hakında bilgi verdi.

Tatum, basketbolseverlerin zamanla NBA Avrupa Ligi şampiyonunun NBA Kupası'na katılabileceğini ve bu türden daha fazla müsabakayı görebileceğini ifade etti.

NBA Avrupa projesi çerçevesinde takımlar için yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Tatum "Londra'daki maçlardan sonraki son birkaç haftada, Avrupa'daki takımlara yatırım yapabilecek düzinelerce potansiyel yatırımcıyla görüştük. Onlara önerilen iş modelimize, yapımıza ve oyun kurallarımıza erişim sağladık. Hala üzerinde çalışılması gereken bazı şeyler var." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerinin olumlu geçtiğini ancak yatırımcıların hala kararsız olduğunu ve NBA eski Avrupa yöneticisi Chus Bueno'nun Avrupa Ligi CEO'su görevinin sürece olumlu katkı sağlayabileceğini anlatan Tatum şöyle devam etti:

"Chus'u iyi tanıyoruz. Yaklaşık 12 yıl bizimle çalıştı. Chus'a başarılar diledik, tebrik ettik ve kendisiyle görüştük. Sanırım Chus'un temsil ettiği kulüplerle konuşması gerekiyor ancak FIBA ile hep birlikte masaya oturup olumlu bir diyaloğa devam edebileceğimizi umuyoruz. Başından beri Avrupa Ligi ile birlikte çalışarak ekosistemdeki herkesi aynı doğrultuya getirmek istediğimizi söyledik ve bu her zaman hedefimiz oldu."

Chus'un NBA ve Avrupa Ligi için "köprü" olabileceği yorumunu yapan Tatum, NBA olarak Avrupa Ligi ile çalışmanın yollarını bulmayı umduklarını sözlerine ekledi.