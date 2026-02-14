Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Karşıyaka Basketbol evinde Galatasaray ile karşılaşacak
Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son basamağın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Başantrenör Candost Volkan'ın öğrencileri, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üç maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet almayı hedefliyor.

Karşıyaka - Galatasaray karşılaşmasını Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

