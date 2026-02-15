Alperen Şengün NBA All-Star maçı öncesi konuştu: "Benim için anlamlı"

Alperen Şengün, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.

"BENİM İÇİN ANLAMLI"

Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene de 'burada olmalıyım zaten' dedim. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi." dedi.

Ailesiyle beraber olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Buranın en önemli kısımlarından biri aileyle zaman geçirebilmek. Abilerimle ve ilk hocamla zaman geçirmek güzel bir anı olacak." diye konuştu.

"BİR TARAF TUTAMAZSINIZ"

Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.

Alperen Şengün, "Ergin Ataman benim de koçum ve Fenerbahçe de ülkemin takımı. Bu maçta bir tarafı tutamazsınız. Harika bir maçtı, harika bir basketbol oynadılar ve son dakikada kaybettiler." şeklinde konuştu.

OLİMPİYAT SÖZLERİ

Olimpiyatlar hakkında sorulan, "Hangi Olimpiyat sporunda iyi olacağınızı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yüzmede gerçekten iyi olurdum." cevabını veren Houston Rockets'ın yıldızı, babasının balıkçı olmasından dolayı çocukluğunda çok defa yüzme sporu yaptığını ifade etti.

Alperen Şengün, ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi.