Anadolu Efes, evinde Trabzonspor’u yendi!

Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Anadolu Efes ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı ev sahibi ekip 99-87 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 12. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 6. yenilgisini yaşadı.
Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2
Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17
1. Periyot: 28-21
Devre: 47-44
3. Periyot: 74-55
Beş faulle çıkan: 35.39 Taylor (Trabzonspor)