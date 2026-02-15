Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, evinde Trabzonspor'u yendi!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 15:29

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Trabzonspor'u 99-87 yendi. Bordo-mavililerde Taylor, beşi faulle oyun dışı kaldı.

AA
Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Anadolu Efes ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı ev sahibi ekip 99-87 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 12. galibiyetini aldı. Bordo-mavili ekip ise 6. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes: Dozier 15, Loyd 9, Erkan Yılmaz 6, Dessert 17, Ercan Osmani 9, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Lee 11, Burak Can Yıldızlı, Swider 9, David Mutaf 2, Jones 2

Trabzonspor: Reed 24, Taylor 4, Berk Demir 5, Hamm Jr. 10, Yeboah 8, Tinkle 5, Cem Ulusoy 12, Batu Bircan, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 17

1. Periyot: 28-21

Devre: 47-44

3. Periyot: 74-55

Beş faulle çıkan: 35.39 Taylor (Trabzonspor)

