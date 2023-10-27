Bodoslama düşüş!

Norveç'den boynu bükük dönen Beşiktaş ile Bodo/ Glimt'in arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti. 129.7 milyon Euro olan Kartal'ın değerine karşılık Bodo'nunki sadece 37.2 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Gedson (17 milyon Euro), Amartey (12 milyon Euro) ve Rashica'nın (8.5 milyon Euro) piyasa değerlerinin toplamı Norveç ekibini geride bıraktı.BEŞIKTAŞ'IN Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından öz eleştiride bulundu ve şunları söyledi:Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı da kazanmalıyız."BEŞIKTAŞ'I Norveç'te buz gibi bir hava karşıladı.Siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları da kulübede battaniyelerle ısınmaya çalıştı.D Grubu'ndaki liderlik maçındaBelçika ekibi, İsviçre'deki karşılaşmadaBalanta, Olsanve Vanaken'in golleriylesonuca gitti. Ev sahibitakımın tek sayısı iseVladi'den geldi. Busonuç, dünkü yenilgisinerağmensiyah-beyazlılarınilk iki iddiasınatutunmasına yardımcıoldu.70 gün sonra 11'de sahaya çıkan Onana, 61 dakika sahada kaldı. 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanırken çıktığı 1 hava topunda başarılı olamadı. Ayrıca 5 top kaybı gerçekleştirdiPROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta sonu Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisindeki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Kulübü'neSiyah-beyazlı kulüp, toplamda 1 milyon 264 bin TL para cezasına çarptırıldı.