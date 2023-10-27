Bodoslama düşüş!

Süper Lig’deki Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sarmak ve Avrupa’daki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes’in golleriyle yıkıldı
KADRO DEĞERİ DEĞİL, OYNAYAN KAZANDI
Norveç'den boynu bükük dönen Beşiktaş ile Bodo/ Glimt'in arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti. 129.7 milyon Euro olan Kartal'ın değerine karşılık Bodo'nunki sadece 37.2 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Gedson (17 milyon Euro), Amartey (12 milyon Euro) ve Rashica'nın (8.5 milyon Euro) piyasa değerlerinin toplamı Norveç ekibini geride bıraktı.
RACHID GHEZZAL: SORUMLULUK ALMALIYIZ
BEŞIKTAŞ'IN Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından öz eleştiride bulundu ve şunları söyledi: "Bizim için zor bir geceoldu. Çok kötü oynadık.Fiziksel, taktiksel, mentalanlamda daha iyi oyuncularız.Bir şeyler yapmamızgerekiyor. Sorumlulukalmalıyız. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı da kazanmalıyız."
HEM SUNİ ÇİM HEM DEFUTBOLCULAR DONDU!
BEŞIKTAŞ'I Norveç'te buz gibi bir hava karşıladı. Stadın suniçim olan zemininde -3 dereceolan sıcaklığın etkisiyle bölgeselbuzlanmalar oluştu. Siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları da kulübede battaniyelerle ısınmaya çalıştı.
LİDERLİK BRUGGE'ÜN
D Grubu'ndaki liderlik maçında ClubBrugge, Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-2mağlup eden Lugano'yu deplasmanda3-1 yenerek puanını 7'ye yükselttive zirveyi rakibinden devraldı.Belçika ekibi, İsviçre'deki karşılaşmadaBalanta, Olsanve Vanaken'in golleriylesonuca gitti. Ev sahibitakımın tek sayısı iseVladi'den geldi. Busonuç, dünkü yenilgisinerağmensiyah-beyazlılarınilk iki iddiasınatutunmasına yardımcıoldu.
TEL TEL DÖKÜLDÜ
70 gün sonra 11'de sahaya çıkan Onana, 61 dakika sahada kaldı. 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanırken çıktığı 1 hava topunda başarılı olamadı. Ayrıca 5 top kaybı gerçekleştirdi
BEŞİKTAŞ'A TARİHİ CEZA:1 MİLYON 264 BİN TL
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta sonu Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisindeki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 1milyon 64 bin TL para cezası verdi. Ayrıcaİkinci Başkan Engin Baltacı karşılaşma sonuhakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındayaptığı açıklamalardan dolayı 200 bin TLceza aldı. Siyah-beyazlı kulüp, toplamda 1 milyon 264 bin TL para cezasına çarptırıldı.