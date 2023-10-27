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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Bodoslama düşüş!

Bodoslama düşüş!

Süper Lig’deki Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sarmak ve Avrupa’daki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes’in golleriyle yıkıldı

KADRO DEĞERİ DEĞİL, OYNAYAN KAZANDI
Norveç'den boynu bükük dönen Beşiktaş ile Bodo/ Glimt'in arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti. 129.7 milyon Euro olan Kartal'ın değerine karşılık Bodo'nunki sadece 37.2 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. Gedson (17 milyon Euro), Amartey (12 milyon Euro) ve Rashica'nın (8.5 milyon Euro) piyasa değerlerinin toplamı Norveç ekibini geride bıraktı.




RACHID GHEZZAL: SORUMLULUK ALMALIYIZ
BEŞIKTAŞ'IN Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından öz eleştiride bulundu ve şunları söyledi: "Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı da kazanmalıyız."

HEM SUNİ ÇİM HEM DE FUTBOLCULAR DONDU!
BEŞIKTAŞ'I Norveç'te buz gibi bir hava karşıladı. Stadın suni çim olan zemininde -3 derece olan sıcaklığın etkisiyle bölgesel buzlanmalar oluştu. Siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları da kulübede battaniyelerle ısınmaya çalıştı.




LİDERLİK BRUGGE'ÜN
D Grubu'ndaki liderlik maçında Club Brugge, Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-2 mağlup eden Lugano'yu deplasmanda 3-1 yenerek puanını 7'ye yükseltti ve zirveyi rakibinden devraldı. Belçika ekibi, İsviçre'deki karşılaşmada Balanta, Olsan ve Vanaken'in golleriyle sonuca gitti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise Vladi'den geldi. Bu sonuç, dünkü yenilgisine rağmen siyah-beyazlıların ilk iki iddiasına tutunmasına yardımcı oldu.

TEL TEL DÖKÜLDÜ
70 gün sonra 11'de sahaya çıkan Onana, 61 dakika sahada kaldı. 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanırken çıktığı 1 hava topunda başarılı olamadı. Ayrıca 5 top kaybı gerçekleştirdi

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ CEZA: 1 MİLYON 264 BİN TL
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta sonu Rams Park'ta oynanan Galatasaray derbisindeki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 1 milyon 64 bin TL para cezası verdi. Ayrıca İkinci Başkan Engin Baltacı karşılaşma sonu hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı 200 bin TL ceza aldı. Siyah-beyazlı kulüp, toplamda 1 milyon 264 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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