Bu kafayla olmaz

Son 4 maçta sadece bir beraberlik alabilen ve zirvenin tam 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, rakiplerinin kafa gollerine çözüm bulamadı. Skor üstünlüğünün yakalandığı Göztepe karşısında da hastalığından kurtulamayan siyah-beyazlı takım, önce Bokele, ardından da Taha'ya engel olamadı ve sonrasında ağır bir yenilgi aldı.%46'lık karnesiyle ligin en kötü ekibi olarak dikkat çekti. Beşiktaş, kafa gollerinde geçen sezona kıyasla ciddi bir gerileme gösterdi. 2023-24'te ligde çıktığı 38 maçta 6 kafa golüne engel olamazken şimdiden bu rakamı daha sezonun çeyrek bölümünde tekrarlamış oldu.Özellikle stoper hattında Omar Colley'yi (1.93 cm) bedelsiz satan, Necip Uysal (1.80), Tayyip Talha'yı (1.88) kulübede unutan Beşiktaş, yeni transferleri Felix Uduokhai (1.93), Gabriel Paulista (1.85) ve Emirhan Topçu (1.88)'nun daha uzun olmasına rağmen hava toplarında etkisizlik yaşadı.