Çok sert bildiri

Beşiktaş-G.Saray derbsinin yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, dev maçta Cenk Tosun'un penaltı bekledikleri pozisyonu ve Omar Colley'in kırmızı kartı sebebiyle tepki gösterip, dün bir açıklama yaptı. İşte öne çıkanlar: "Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada. TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek federasyonun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz."