Gönül birliği!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın sahadaki sonuçlarını olumlu yönde değiştirmeye başladı. 6 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılarda oyuncular tesise ve takıma huzur geldiğini söylüyor. Futbolcular, Norveçli hocanın kendileriyle teknik-taktik değil önce mental görüşmeler yaptığını aktarırken, "Bunu hiçbir zaman bırakmadı. Yardımcıları Erling Moe ve Richard Hartis de bu konuda en büyük destekçisi oldu" dediler. 52 yaşındaki teknik adam, takımın başına geçmeden önce futbolcular arasında bazı gerginlikler yaşanmış ve durum soyunma odasına da yansımıştı. Solskjaer, takımın birbirinden kopuk ayrı dünyalarda olduğunu tespit ettikten sonra ilk önce aralarındaki ilişkiyi ve bağı kuvvetlendirip ortaya "gerçek takımı" çıkarmaya çaba aradı. Kimseye ayrım yapmadan karma antrenmanlar, ayrı gruplar halinde değil herkesin bir arada organizasyonlar yaptığı bir takım ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncular, hem mental olarak iyileşti hem de birbirleriyle ilişkilerini düzeltince takım oyunu ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNE ISINDILAR

Solskjaer'in gelmesinin ardından Masuaku ile sol kanatta değişmez olan Mario'nun uyumu hücum etkinliğini artırdı. Masuaku bu süreçte 3 asiste imza atarak 1 gol, 8 asiste ulaştı ve en fazla skor verdiği sezonu şimdiden elde etti. Demokratik Kongolu sol bekin katkısı ile Joao Mario da ön plana çıktı.



İMMOBİLE GİRDAPTA

Kartal'ın İtalyan futbolcusu Ciro İmmobile, haftalardır devam eden suskunluğunu Kayseri maçında da bozamadı. İtalyan yıldız, son golünü 11 Ocak'ta Bodrum'a karşı attı. Ardından çıktığı 5 lig ve 2 Avrupa maçında gol bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, son 5 Süper Lig maçında ise 3 asist yaptı. Gol atamadığı için moralsiz olan İmmobile maçları da tamamlayamaz hale geldi. Solskjaer döneminde 7 müsabakaya çıktı ancak hiç birinde son düdüğü duyamadı. Bu karşılaşmaların ikisinde devre arasında oyundan alınırken, en fazla 77 dakika sahada kalabildi.