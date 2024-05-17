Sol kanada yeni beste!

Sol kanada mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş, daha önce adı hiç gündeme gelmeyen bir isimle ilgileniyor...Forma giydiği 31 resmi maçta 7 gol, 11 asistle dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu için girişimler başladı. Başkan Hasan Arat'ın bonservis ödenebilecek oyuncular tanımı içerisinde olan 25 yaşındaki ismin kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.Futbolculun kulübüyle pazarlıkların kısa süre içerisinde resmi olarak başlayacağı kaydedildi. Beste, Alman Milli Takımı formasını alt yaş kategorilerinde terletirken A Milli Takım'a daha önce davet alsa da hiç oynamadı.Borussia Dortmund altyapısı çıkışlı olan Jan- Niklas Beste, istediği şansı bulamayınca Werder Bremen, Emmen, Regensburg ve son olarak Heidenheim formalarını giydi. Kariyerine sol bek olarak adım atan 25 yaşındaki futbolcu, zamanla sol kanat oyuncusuna evrildi. Bu sezon kaydettiği 7 golün 4'ünü ceza sahası dışından buldu.KARTAL'DA Rebic dışında, kısa süre önce hafif sakatlık problemleri yaşayan Muleka, Rashica ve Amartey gibi isimlerin de bu hafta sonu dinlendirilmesi bekleniyor.Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan son genç futbolcu Demir Ege Tıknaz oldu. 19 yaşındaki orta saha ile 2026-27 sezonun sonuna kadar mukavele imzalandı. Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı