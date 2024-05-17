Sol kanada yeni beste!

Sol kanada mutlaka bir takviye yapacak olan Beşiktaş, daha önce adı hiç gündeme gelmeyen bir isimle ilgileniyor... Bu sezon Heidenheim ile Bundesliga'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Jan-Niklas Beste, Kartal'ın gözüne kestirdiği isimler arasına girdi.
Forma giydiği 31 resmi maçta 7 gol, 11 asistle dikkatleri üzerine çeken Alman futbolcu için girişimler başladı. Başkan Hasan Arat'ın bonservis ödenebilecek oyuncular tanımı içerisinde olan 25 yaşındaki ismin kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Beşiktaş'ın bonservisiyle almayı planladığı Beste'nin piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Futbolculun kulübüyle pazarlıkların kısa süre içerisinde resmi olarak başlayacağı kaydedildi. Beste, Alman Milli Takımı formasını alt yaş kategorilerinde terletirken A Milli Takım'a daha önce davet alsa da hiç oynamadı.
DORTMUND'UN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Borussia Dortmund altyapısı çıkışlı olan Jan- Niklas Beste, istediği şansı bulamayınca Werder Bremen, Emmen, Regensburg ve son olarak Heidenheim formalarını giydi. Kariyerine sol bek olarak adım atan 25 yaşındaki futbolcu, zamanla sol kanat oyuncusuna evrildi. Bu sezon kaydettiği 7 golün 4'ünü ceza sahası dışından buldu.
GHEZZAL İÇİN UMUT AZ
KARTAL'DA Rebic dışında, kısa süre önce hafif sakatlık problemleri yaşayan Muleka, Rashica ve Amartey gibi isimlerin de bu hafta sonu dinlendirilmesi bekleniyor. Rachid Ghezzal'ın ise kupaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak umudun az olduğu kaydedildi.
DEMİR EGE İLE 2027'YE KADAR
Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan son genç futbolcu Demir Ege Tıknaz oldu. 19 yaşındaki orta saha ile 2026-27 sezonun sonuna kadar mukavele imzalandı. Demir Ege, bu sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı