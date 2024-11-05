Deplasmanda bir başka!

Avrupa'daki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider G.Saray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan F.Bahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de mest ediyor.sarılacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu. İsmail Kartal ve Mourinho döneminde 17 aydır bileği bükülmeyen Kanarya, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.Bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Kanarya, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.Leverkusen (21) ve R.Madrid (20) temsilcimizi takip ederken,