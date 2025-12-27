Ferdi’nin takım arkadaşı

Devre arası transferine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk takviyesini sol kanada Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. SABAH SPOR, Hollandalı'nın kariyerini mercek altına aldı: Musaba, futbolla babası sayesinde 3 yaşında tanışırken, NEC Nijmegen altyapısında filizlendi. Burada F.Bahçe'nin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile 2008-2014 arasında birlikte ter döktü. 2019'da A Takım'a çıkarken 1 sene sonra 2.5 milyon Euro'ya Monaco'ya gitti. İdolü olan Dembele gibi iki ayağını da iy i kullanıyor. Musaba, büyük beklentilerle getirilen ancak formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun yerini alacak. Hollandalı sol kanat, yerine geleceği milli futbolcuyu performansıyla geçti. Musaba, bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol-4 asistle imza atarken Kerem, 5 gol-3 asistte kaldı.

'F.BAHÇE'Yİ ŞİKâYET BİZE YAKIŞMAZ'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba transferi nedeniyle gerilen ortamı yumuşatacak bir açıklama yaptı: "Henüz şikâyette bulunmadık. F.Bahçe ile iyi ilişkilerimiz var. İlişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikâyet etmeyi düşünmüyorum. Konu kapansın, o artık F.Bahçe oyuncusu."