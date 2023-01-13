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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Haji Wright zirvesi

Samet YÜKSEL
Haji Wright zirvesi

Sarı-lacivertliler, ABD’li golcü için 4.5 milyon Euro ile birlikte Sangare, Bruma ve Lemos teklifini masaya koydu

Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine katarak transferi açan Fenerbahçe, Süper Lig'in güneyini mesken tuttu. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'la başarılı bir performans sergileyen ABD'li santrfor Haji Wright için kırmızı-beyazlı kulüple ilk teması kurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile dün İstanbul'da bir araya geldi. Akdeniz ekibi, geçen sezon Danimarka ekibi Söndrjyske'den kiraladığı, başarılı performansı sonrası 1 milyon 800 bin Euro'ya bonservisini aldığı 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı tam 10 milyon Euro'dan açtı.

YABANCI KONTENJANINI BOŞALTMASI GEREKİYOR
Fenerbahçe, 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra Nazım Sangare, Bruma ve Lemos'u masaya koydu. Taraflar ilk görüşmeden bir sonuç alamazken, düşünmek için süre isteyerek kalktı. Ülkesi ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD'li oyuncuya, Premier Lig'den 2, İtalya'dan bir takımın da talip olduğu belirtildi. Wright'ı alabilmek adına Kanarya'nın sadece ekonomik durumu denkleştirmesi yeterli değil, aynı zamanda da yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Miha Zajc giderse boşluk oluşacak.

ASLAN PUSUDA
Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teklif götürdüğü Haji Wright için devreye girdi. Cimbom, paranın yanı sıra takas formülünü de Antalya'ya iletti
Fenerbahçe, Antalyaspor'un forveti Haji Wright için Akdeniz ekibinin yöneticileriyle masaya otururken, Galatasaray da Amerikalı yıldızın transferinde temaslarını kesmiş değil. Sarıkırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, eldeki santrforlara göre farklı bir tarzda olan Haji Wright'ı hücumda hareketli bir isim olmasından dolayı çok istiyor. Galatasaray yönetimi, 5 milyon Euro civarında bir teklifi Antalyaspor yönetimine resmen iletecek. Cimbom, bu transfer için bonservis ücretinin yanı sıra takas formülünü de masaya koymayı planlıyor. 24 yaşındaki futbolcunun da şampiyonluğa oynayacak bir takıma gelmeye sıcak baktığı ancak şu anda herhangi bir tercihte bulunmadığı öğrenildi.

KALECİ ALTAY'A SÜRPRİZ TALİP
F.BAHÇE'DE hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen Altay Bayındır'a, İtalya'dan İnter'in dışında bir talip daha çıktı: Roma… Jose Mourinho'nun çalıştırdığı başkent ekibi, Rui Patricio'nun ayrılma ihtimaline karşın kaleci arayışlarına girdi. Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, yönetime sunduğu raporda Altay Bayındır'a yer verdi. Çizme ekibinin listesinde Empoli'den Guglielmo Vicario ve Atalanta'dan Carnesecchi de bulunuyor.

JESUS'A ÖZEL HEDİYE
Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'a yılbaşı hediyesi olarak yağlı boya tablo yaptırdı. 'Akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayan Koç, Portekizli hoca için özel bir çalışma istedi. Tabloda 68 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar kazandığı en büyük kupalarla birlikte resmedilirken, 12 numaralı F.Bahçe forması da yer aldı.

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Haji Wright zirvesi
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