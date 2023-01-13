Haji Wright zirvesi

Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine katarak transferi açan Fenerbahçe,Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'la başarılı bir performans sergileyenFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ileAkdeniz ekibi, geçen sezon Danimarka ekibi Söndrjyske'den kiraladığı, başarılı performansı sonrası 1 milyon 800 bin Euro'ya bonservisini aldığı 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı tam'dan açtı.Fenerbahçe, 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra Nazım Sangare, Bruma ve Lemos'u masaya koydu. Taraflar ilk görüşmeden bir sonuç alamazken, düşünmek için süre isteyerek kalktı.Wright'ı alabilmek adına Kanarya'nın sadece ekonomik durumu denkleştirmesi yeterli değil, aynı zamanda da yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Miha Zajc giderse boşluk oluşacak.Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teklif götürdüğüiçin devreye girdi. Cimbom, paranın yanı sıraAntalya'ya ilettienerbahçe, Antalyaspor'un forveti Haji Wright için Akdeniz ekibinin yöneticileriyle masaya otururken, Galatasaray da Amerikalı yıldızın transferinde temaslarını kesmiş değil. Sarıkırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, eldeki santrforlara görehücumda hareketli bir isim olmasından dolayı çok istiyor.Cimbom, bu transfer için bonservis ücretinin yanı sıra takas formülünü de masaya koymayı planlıyor. 24 yaşındaki futbolcunun da şampiyonluğa oynayacak bir takıma gelmeye sıcak baktığı ancak şu anda herhangi bir tercihte bulunmadığı öğrenildi.hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen Altay Bayındır'a, İtalya'dan İnter'in dışında bir talip daha çıktı: Roma…Rui Patricio'nun ayrılma ihtimaline karşın kaleci arayışlarına girdi. Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, yönetime sunduğu raporda Altay Bayındır'a yer verdi. Çizme ekibinin listesinde Empoli'den Guglielmo Vicario ve Atalanta'dan Carnesecchi de bulunuyor.Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'a yılbaşı hediyesi olarak yağlı boya tablo yaptırdı. 'Akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayan Koç, Portekizli hoca için özel bir çalışma istedi. Tabloda 68 yaşındaki teknik adam, bugüne kadar kazandığı en büyük kupalarla birlikte resmedilirken, 12 numaralı F.Bahçe forması da yer aldı.