İndirime imza parası jesti

Talisca geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatmış, kendisini 2028'e kadar sarı-lacivertli renklere bağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun takımda kalmak için büyük jest yaptığı, 12 milyon Euro olan yıllık maaşını 5 milyon Euro'ya kadar indirdiği belirtilmişti.
Yönetimin, iyi niyetinden dolayı tecrübeli yıldızına 2-2.5 milyon civarında bir imza parası vereceği
ve böylece rakamın 7.5 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi. Ara transferde forvet oyuncuları ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yarım sezonda gol umudu olarak Talisca'ya güveniyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı 20 golün yanı sıra 4 asistle de kendisine olan güveni boşa çıkarmadı.