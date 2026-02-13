Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kaderin cilvesi! Pereira Kadıköy’e geliyor
Giriş Tarihi: 13.02.2026

Kaderin cilvesi! Pereira Kadıköy'e geliyor

Kaderin cilvesi! Pereira Kadıköy’e geliyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'de Wolverhampton karşısında alınan beraberlik sonrası teknik direktör Sean Dyche'nin biletini keserken yerine iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı getirdi. Portekizli teknik adam, yeni takımı ile ilk Avrupa sınavını 19 Şubat Perşembe günü hiç yabancısı olmadığı Kadıköy'de eski takımına karşı verecek. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

