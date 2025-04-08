Kaleci derbisi!

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları sürerken, Lucas Perri ismi listenin üst sıralarında yer alıyor. Sarı-kırmızılılara, görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı file bekçisinde Fenerbahçe rakip oldu. Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; sarı-lacivertliler de 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de temas kurduğu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncuyla özel konuştuğu aktarıldı. Bunun üzerine Perri'nin, geleceği için yeniden düşünmeye başladığı belirtildi. Tecrübeli eldivenin, Portekizli hoca ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

LİVAKOVİC YOLCU

Kanarya'nın Lyon'a sunduğu teklifin, G.Saray'ın 5+1 milyon Euro'luk önerisine benzer olduğu kaydedildi. F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi. Maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü. Livakovic'in İngiltere'de oynamak istediği, gelen teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.