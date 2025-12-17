Muhteşem ikili takımın yarısı

Konyaspor önündeki 4-0'lık galibiyete 3 gol-1 asistle, Anderson Talisca (2 gol) ile Marco Asensio (1 gol-1 asist) damga vurdu. Sarı-lacivertli takımı sırtlayan muhteşem ikili, bu sezon 26 gollük tabela katkısına imza attı. Geçen dönem Aston Villa ve PSG'deki lig performansını (5 gol-5 asist) geride bırakan Asensio, F.Bahçe'de 7 gol atarken 4 asist yaptı. Son iki sezonun en skorer sezonunu geçiren Talisca da fileleri 13 kez bulurken 2 de gol pası verdi. Kanarya, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde ağları 45 defa havalandırırken bu ikili, kendilerine asistleri hariç bu gollerin yüzde 53'üne katkıda bulundu.

MATADOR 6 PUAN ALDI, MÜZİĞİNİ ÇALDIRDI

Özellikle Talisca'nın son iki aydaki performansı alkışları topladı. Yıldız oyuncu, Kasım ve Aralık ayında büyük bir ivme kazandı. Önceki 3 ayda ağları sadece 5 kez sarsarken son iki aylık süreçte ligde 3, Avrupa'da 4 olmak üzere 7 gol kaydetti ve Tedesco'nun da gözüne girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde ikinci baharını yaşayan Asensio da ligde 12 maçın 8'inde skoru değiştirdi. Son 8 karşılaşmanın 7'sinde coşan 'Matador', 6 gol-4 asistle parladı, Fenerbahçe'ye direkt 6 puan kazandırdı.