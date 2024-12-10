Williams’a dikkat

Ligde ezeli rakibine mağlup olan F.Bahçe'de tek hedef, Athletic Bilbao'yu devirip taraftarın yeniden gönlünü kazanmak. Avrupa Ligi'nde yarın İspanyol kulübünü konuk edecek olan sarılacivertlilerin kritik maçını İspanyol gazeteci Sergio Herrero'ya sorduk. Herrero, F.Bahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli.."Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci,Barcelona'dan daha az gol yediler. Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler." yorumunu yaptı.Sarı-lacıvertlilerın, Athletic Bilbao ile yarın 18.30'da evinde yapacağı mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.AVRUPA Ligi'ndeki 6. hafta karşılaşmasında cezalı Fred sahada olamayacak.