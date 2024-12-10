Ligde ezeli rakibine mağlup olan F.Bahçe'de tek hedef, Athletic Bilbao'yu devirip taraftarın yeniden gönlünü kazanmak. Avrupa Ligi'nde yarın İspanyol kulübünü konuk edecek olan sarılacivertlilerin kritik maçını İspanyol gazeteci Sergio Herrero'ya sorduk. Herrero, F.Bahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız En-Nesyri tehlikeli bir futbolcu. Dzeko önemli bir golcü. Tadic, Fred, Saint Maximin şüphesiz tehlikeli ve yıldız futbolcular, dikkat edilmesi gerekiyor
."
AVRUPA'NIN EN HIZLI İSİMLERİ
Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci, "Takımın en önemli futbolcusu Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili...
Barcelona'dan daha az gol yediler. Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler. Kontrataklarda da özellikle İnaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları
" yorumunu yaptı.
KARŞILAŞMAYA BOSNALI HAKEM
Sarı-lacıvertlilerın, Athletic Bilbao ile yarın 18.30'da evinde yapacağı mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. 40 yaşındaki hakemin yardımcıları Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olacak.
FRED CEZALI İSMAİL SAHAYA
AVRUPA Ligi'ndeki 6. hafta karşılaşmasında cezalı Fred sahada olamayacak. Jose Mourinho, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda İsmail Yüksek'i bu bölgeye hazırlarken Amrabat orta sahadaki bir diğer isim olacak.