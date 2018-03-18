Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan yok!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev bir derbiye çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada birçok önemli pozisyon yaşandı. Fernandao'nun bir golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken Maicon'un frikiğinde top direkte patladı. Dev derbinin neticesi golsüz beraberlik oldu ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray 54 puana, Fenerbahçe ise 48 puana yükseldi. Alınan beraberlikle Galatasaray haftayı lider kapatmayı garantiledi.

MEHMET EKİCİ VE SOLDADO KADRODA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 25'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre 2 değişik isim ile sahaya çıktı. Kocaman, Malatyaspor maçında görev verdiği Aatif ile Fernandao'yu Galatasaray derbisinde yedek soyundururken yerlerine Mehmet Ekici ile Soldado görev alan isimler oldu. Öte yandan sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı takımını yalnız bıraktı.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Donk'un yerine sakatlığını sona eren Fernando'yu, cezası bulunan Mariano'nun yerine ise Linnes'i sahaya sürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15'inci dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gomis'in sert şutu kalenin yanından auta gitti.

20'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Rodrigues'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.



23'üncü dakikada sağ kanattan Dirar'ın içeri çevirdiği topta Soldado'nun şutu Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.



32'nci dakikada Dirar'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Şener'in yaptığı ortada topu Muslera kontrol etti.



34'üncü dakikada orta sahada Mehmet Ekici'den topu kapan Feghouli pasını Gomis'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yandan dışarı çıktı.



37'nci dakikada Giuliano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.



40'ıncı dakikada sağ kanatta Giuliano'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

41'inci dakikada Maicon'dan topu kapan Soldado, pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Feghouli'nin uzun pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Rodrigues'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'den döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in bekletmeden şutunda ise son anda yatarak topa müdahale eden Neustaedter, gole izin vermedi.

60. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nagatomo'nun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Pozisyonu takip ederek topun sahibi olan Feghouli'nin dar açıdan vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Dirar'ın sağdan ortasında altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda bulunan Alper Potuk'un kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kontrol etti.

78. dakikada Alper Potuk'un sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Valbuena'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

84. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Linnes'in sağdan ortasında savunmadan seken top ceza yayı içindeki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel sağına gelen topu yatarak tuttu.

86. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Giuliano, sağından bindiren Fernandao'yu gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

89. dakikada Galatasaray, direğe takıldı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun şutunda barajı geçen meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gomis, uygun şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Tolga Ciğerci'ye verdi. Tolga'nın penaltı noktası civarından uygun durumda sol ayağıyla vuruşunda, kaleci Volkan Demirel soluna gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar (Dk. 72 Fernandao), Mehmet Ekici (Dk. 60 Alper Potuk), Giuliano, Soldado (Dk. 77 Valbuena)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando (Dk. 58 Donk), Selçuk İnan (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Feghouli (Dk. 83 Sinan Gümüş), Belhanda, Rodrigues, Gomis

Sarı kartlar: Dk. 46 Fernando, Dk. 90+4 Maicon ve Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 68 Dirar, Dk. 88 Skrtel (Fenerbahçe)