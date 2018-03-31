Haber Hattı

Dil rekoru Manchester City'de Tek Türkçe site Barcelona'da
Sport Business Instute'un hazırladığı rapora göre resmi internet sitesinde en fazla dilde yayın yapan kulüp Manchester City oldu. Tam 13 dilde yayın yapan City'yi ise 12 ile Rus ekibi Zenit, 10 ile FC Barcelona
takip etti. Listede herhangi bir Türk takımı yer almazken, Barcelona Türkçeye verdiği önemle dikkat çekiyor. Katalan devi, ana dili olmamasına karşın Türkçe yayın yapan dünyadaki tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Barcelona maçında şüpheli
Roma'nın en formda isimlerinden olan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, dünkü idmanda sol uyluğundan bir kas sakatlığı yaşadı. Yapılan açıklamada Cengiz'in bugün oynanacak Bologna maçının 22 kişilik kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Cengiz'in durumu Roma'da endişe yaratırken, milli futbolcunun 4 Nisan'daki Barcelona maçına yetiştirilmesi için çalışıldığı öğrenildi. Mehmet Şanlı için yurdun dört bir yanından yardım yağıyor!
Türkiye'nin gündemine oturan basketbolcu Mehmet Şanlı'nın ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı
'ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi. Bu paketlerin yakında Şanlı'ya teslim edileceği öğrenildi. Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı
olmak üzere TBF harekete geçti. AncakYetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibata geçse de, 'Ben ilgilenmiyorum' dediği ileri sürüldü. ?Olympiakos Malaga'ya yenildi Kanarya'nın ikinciliği kesinleşti Fenerbahçe
Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertli ekip, 29. hafta maçında önceki gün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 73-64 mağlup ederek 21 galibiyete ulaşmıştı. Fenerbahçe'nin ikincilik için yarıştığı Olympiakos ise dün akşam İspanya deplasmanında Malaga'ya 87-85 mağlup oldu. Bu skorla Olympiakos 19 galibiyette kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin son hafta öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmesi kesinleşti. Fenerbahçe'nin play-off çeyrek final turundaki rakibi normal sezonu 7. sırada bitirmesi muhtemel olan Zalgiris, Baskonia veya Khimki ekiplerinden biri olacak. ?Dirk Kuyt için görkemli jübile
Fenerbahçe formasını 3 yıl terleten ve bir de şampiyonluk gören Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt
, şaşaalı bir jübileyle emekli olacak. Feyenoord resmi sitesinden yapılan açıklamada kulübün 35 yıl sonra ilk kez bir oyuncu için jübile düzenleyeceği vurgulanırken, 27 Mayıs'taki jübilede Feyenoordluların yanı sıra Kuyt'ın Fenerbahçe ve Liverpool'dan da eski takım arkadaşlarının maçta yer alacağı ifade edildi. Malatya'da okçular Fetih Kupası için yarışıyorlar
6. Fetih Kupası
Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri, Sultan Suyu Harası'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Doğu Anadolu Bölgesi
'nden sporcuların katılacağı elemelerde dereceye giren okçular İstanbul'da gerçekleştirilecek 6. Fetih Kupası Final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde ok atışı, mas güreşi, mangala, aşık atma ve archery tag oyunları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. ?Çalhanoğlu: Juventus maçında formamı öpeceğim
Chievo maçında attığı golden sonra formasındaki Milan armasını öpen Hakan Çalhanoğlu
, bunu bir gelenek haline getirmek istiyor. Il Corriere della Sera'ya konuşan Hakan, "Chievo maçında attığım golden sonra formamı öptüm. Umarım bunu daha sık yaparım. Daha önce Almanya'da forma giyerken bunu hiç yapmamıştım. Ne Leverkusen formasıyla ne de Hamburg formasıyla. Umarım Juventus maçında formamı bir kez daha öperim. Burada güvenim gittikçe artıyor. Saha içinde ve dışında kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. ?Miami Açık'ta finalin adı Stephens-ostapenko
Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık'ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi. Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Stephens'ın rakibi ABD'li Collins'i 7-6 ve 6-3'lük iki setle yenen geçen sezonun Roland Garros şampiyonu Ostapenko oldu.