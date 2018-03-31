Stadyum lideriyiz

Yeni stadyum projelerine devam eden ve Gaziantep, Akhisar, Samsun, Sakarya ve Malatya sonrası bu hafta Tire Stadyumu'nu açan Türkiye
, 2007'den bu yana Avrupa'da en çok stat inşa edilen ülke durumunda bulunuyor. Türkiye, dünyada ise ABD sonrası ikinci sırada yer aldı. Ülkede spora yatırımlar her geçen gün artarken, bu süreçte 25 yeni stadyum yapıldı. Türkiye'yi Almanya
, İngiltere
, Macaristan
ve Fransa takip etti. ESKİ USULDEN ÇEVRECİ STADYUMLARA
Yeni stadyumlarda eski usul yöntemlerden de uzaklaşan Türkiye, çevreci stadyum projelerini de stadyumlarına yavaş yavaş entegre ediyor. Sivas'a yapılan Yeni 4 Eylül Stadyumu Türkiye'nin en çevreci stadyumu durumunda bulunuyor. Öte yandan iklimi uygun olan yeni stadyumlar için de güneş enerji panellerinin kurulumu projelerinin çalışması da sürmekte. YABANCILAR BATIRDI YERLİler ÇIKARDI!
Spor
Toto Süper Lig'de yabancı teknik direktörler teker teker koltuklarını yerli teknik adamlara bırakırken, yerli hocalar performansları ile dikkat çekti. Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin başında yerli teknik adamların bulunduğu ligimizde ekiplerin istifa öncesi 5 maçları ile yeni teknik adam ile çıkılan ilk 5 maçlar incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmakta. TERİM İLE ORTALAMA İKİ KAT ARTTI
Igor Tudor ile son 5 maçında 1,2 puan ortalaması olan Galatasaray, Fatih Terim ile ilk 5 maçında bu değerini 2,40'a çıkarırken, Leonardo ile 0,80 puan ortalaması olan Antalyaspor ise Hamza Hamzaoğlu ile değerini 1,40'a çıkardı.
Popovic ile son beş maçında da yenilen Karabükspor ise Levent Açıkgöz ile bu ortalamasını 0,80'e çıkarırken, Safet Susic ile son beş maçında 0,20 puan ortalaması olan Alanyaspor ise Hikmet Karaman ile bu değeri 0,60'a taşımayı başarmıştı.