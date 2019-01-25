CANLI | Beşiktaş - BB Erzurumspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Nicolas Isimat-Mirin, Adriano, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Burak Yılmaz

BB ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Gilles Sunu, Rashad Muhammed