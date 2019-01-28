Erol Bulut: Futbol sadece defans yapmaktan ibaret değil

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk yarı oyuna iyi bir giriş yapamadıklarını ifade ederek, "Erken bir gol yedik ama 1-1'i yakaladık. Yaptığımız basit hatadan faul oldu ve 2-1 Fenerbahçe öne geçti. İkinci golü atıp aradaki 1 golü kapatmış olduk. Oyunun genel anlamına baktığımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Bu takım geçen seneden bugüne kadar baktığımızda kovalayan bir takımdı. Bugün kovalanan bir Malatyaspor var ve demek ki orada büyük işler başardık. Başımız dik buradan ayrılıyoruz. Bugün ki maçı tabi kazanmak için. Hatalar yaptığınız zaman maç kaybediyorsunuz bunları biz biraz fazla yaptık" diye konuştu.

"UFAK TEFEK HATALAR BİZİM OYUNUMUZU KIRIYOR"

Kendilerini her zaman geliştirmek istediklerini ifade eden Bulut, "Defans anlamında çok iyi işler yaptık ama futbol sadece defans yapmaktan ibaret değil. Hücum anlamında da geliştirmemiz lazım. Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor. Bugün olsun, geçen hafta Göztepe maçı olsun o hatalardan dolayı basit goller yiyoruz. Az hata yaparsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecek" diye belirtti.

"OYUNCULAR NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Oyuncuların ne yapması gerektiğini bildiğini belirten Erol Bulut, "Nasıl koşu yapmaları gerektiğini çalışıyorlar. Bunlar çalışılmış sistemler. Performans düşüklüğü birkaç futbolcumuzda fazla vardı. Sadece 4-5 oyuncunun performansı iyiyse Fenerbahçe karşısında kazanamazsınız" şeklinde konuştu.

"BARIŞ İYİ BİR FUTBOLCU"

Barış Alıcı'nın iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Bulut, "Kendisini zaten çok iyi geliştirdi ve gelişmesi de lazım. 3 haftadır aramızda. Oynadığı kupa maçı var orada iyi oynadı. Kendisini biraz daha geliştirmesi lazım. Önümüzdeki 14-15 maçta şans bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Adem Büyük ile alakalı oyundan alınması sorusuna cevap veren Erol Bulut, "Hakem erken sarı kart gösterdiğinden dolayı Adem, rakibi üfleseydi kırmızı yiyecekti o yüzden oyundan erken aldım" diye belirtti.