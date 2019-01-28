Volkan Demirel: Durum, konum ne olursa olsun bu arma için savaşacağız

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve puanını 20'ye yükseltti.

Ligde 14. sıraya yükselen Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "Camia adına önemli bir maçtı. 3 puandan başka bir şey düşünmediğimiz bir karşılaşmaydı. Güzel bir galibiyet, iyi oyunla…" diyen Demirel yenilen gollerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı.

"Duran toplardan yediğimiz iki gol var ama inşallah kısa zamanda düzelteceğiz. Hep beraber takımımızı taşıyacağız. Takım arkadaşlarımı ve taraftarımızı; durumumuz ortada ama stat doluydu. Çok teşekkür ediyorum."

Ülker Stadyumu'nda uzun zaman sonra sahaya çıktığını belirten tecrübeli file bekçisi, "Atmosfer çok güzeldi. Onlarla beraber mücadele etmeyi çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz Fenerbahçeliyiz. Durum, konum ne olursa olsun bu arma için savaşacağız, mücadele edeceğiz. Hep beraber buralardan çıkacağız. Her anlamda üstüne koymamız gereken durumlar var. Sadece savunma değil. Hocamızla beraber güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak gol yiyoruz, atıyoruz. İstenilen Fenerbahçe'yi en kısa zamanda seyrettireceğiz. Takım olarak gol yiyor, atıyor, üzülüyor ve seviniyoruz. Bu bilinci kavrarsak ayrımcılık olmazsa daha çabuk başarıyı elde edeceğiz."