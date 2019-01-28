Sadık Çiftpınar: Ne olursa olsun kazanmak çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sadık Çiftpınar maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Çok uzun süredir şanssızlık mıdır bilmiyorum, takım üzerinde kara bulutlar dolanıyordu. Bursa'da da galibiyete yaklaşmış, son dakikalarda yediğimiz golle 1 puanla dönmek zorunda kaldık." diyen Sadık 1 hafta boyunca çok iyi çalıştıklarını belirtti. "Tüm kamp süresinde olduğu gibi. Bugün de sahaya inanarak çıktık. Geçen hafta olduğu gibi bugün de çok iyi başladık. Golü de bulduk. Gerçekten 2 duran toptan gereksiz goller yedik. İnşallah hafta içinde izleyip, analiz edip eksikleri en iyi şekilde gidererek önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Ne olursa olsun sonuç olarak kazanmak çok önemliydi. Buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Evkur Yeni Malatyaspor açısından da ciddi bir maç olduğunu söyleyen Sadık, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübüne karşı deplasmanda oynamak çok zor. Bugün bunu yapmaya çalıştılar ve gerçekten iyi de mücadele ettiler. Erol Hoca'mı, tüm teknik heyeti ve eski takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah daha çok çalışıp, eksiklerimizi daha çok gidererek taraftarlarımızı mutlu etmek adına Allah nasip ederse ikinci yarıda hiç mağlup olmadan sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları, 26 yaşındaki oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışlarla oyuncuya destek verdi. Eski kulübünün taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgiyle ilgili olarak konuşan Sadık, "4,5 sezon boyunca Malatyaspor camiası, taraftarı beni sahiplendi. Bugün de çok duyarlı bir hareket yaptılar. Maçtan önce, maçtan sonra beni çağırıp alkışladılar. Ben de onların bu çağrısına iştirak ettim. Bizim taraftarımız da aynı şekilde maçtan önce, maçın içinde, maç sonunda ve buraya geldiğim ilk günden beri beni sonuna kadar desteklediler. Destek mesajlarını her zaman aldım." şeklinde konuştu.

90+8'de Guilherme'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda topu çizgiden çıkaran Sadık Çiftpınar pozisyonu şu sözlerle yorumladı: "Bugün de maçın sonunda öyle bir pozisyonun içinde olmak benim için belki de bir şanstı, Allah'ın bir lütfuydu. Son golü Mehmet ağabey attı. Son golü herhangi bir kişi de atsa aynı sevinci yaşayacaktık. Bugün her şeyden önemli olan kazanmaktı, 3 puandı. Bugün bunu başardık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."