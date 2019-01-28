Victor Moses'ten Fenerbahçe taraftarlarına büyük övgü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederken sarı lacivertli ekibin yeni transferi Victor Moses, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok önemli galibiyet. Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Maçın ilk anından itibaren takım arkadaşlarımızın ne kadar arzulu ve kararlı olduğunu gördük. Burada olmaktan ve bu takımın bir futbolcusu olmaktan çok mutluyum. Bu akşam üç puan çok önemliydi." diyen Nijeryalı oyuncu, Ülker Stadyumu'ndaki atmosferi şu sözlerle yorumladı:

"Muhteşem bir atmosfer vardı. Harika bir atmosfer gördüm. İnanılmazdı. İnanamadığımı da söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarları ile ilgili birçok şey duymuştum ama bu akşam onları kendi gözlerimle görmek gerçekten inanılmazdı. Bu atmosferde futbol oynama şansı bulduğum için mutluyum. Buraya gelen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bana güven verdiler. Beni ve takım arkadaşlarımı motive ettiler."

28 yaşındaki oyuncu, sözerini şöyle tamamladı: "Antrenmanlara başladım. Kendimi farklı hissediyorum. Mutluyum. Tesislerimize ilk adım attığım andan itibaren Kulübün büyüklüğünü hissettim. Bu gücü hissettim. Takım katkı vermek istiyorum. Birlikte büyüyelim. Futbolumu oynamak ve bundan keyif almak istiyorum."