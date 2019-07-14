Eljif'te film bitti

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Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile birçok dev kulübün listesine giren 19 yaşındaki Eljif Elmas'ı Napoli renklerine bağladı. Transferde rahat hareket edebilme kararı alan sarı-lacivertiler, İtalyan ekibi ile işi daha fazla uzatmamak için transfere son noktayı koydu. 22 milyon Euro ile başlanan pazarlıkta her iki taraf da 15+3 milyon Euro'da el sıkıştı. Eljif'in menajerliği yapan Fali Ramadani'nin transferde kilit isim olduğu kaydedilirken Makedon yıldız, Napoli ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Senelik 1 milyon Euro alacak olan Eljif, 48 saat içinde özel uçakla Napoli'ye giderek sağlık kontrolünden geçtikten sonra kampa katılacak. Öte yandan Napoli, kadroda yer açabilmek adına Marko Rog'u Cagliari'ye gönderecek.Henüz 17 yaşında F.Bahçe'ye ayak basan Eljif Elmas, Makedon ekibi Rabotnicki'den 2017'de 180 bin Euro'ya transfer edilmişti. 15 milyon + 3 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olması beklenen